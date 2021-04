Naturalmente niente scampagna di Pasquetta ma nemmeno di Pasqua e chiusura già a partire da oggi. Causa Covid chiude Pineta Tribucchi in località Bosco Crocelle a Palma Campania. A deciderlo il sindaco Nella Donnarumma che ieri ha emanato l’ordinanza valida già da oggi e che naturalmente sarà valida fino a tutta Pasquetta. Per nessun motivo, quindi, potrà essere raggiunta la località presa d’assalto negli anni proprio il Lunedì in Albis.

A garantire il rispetto dell’ordinanza, oltre alle forze dell’ordine, ci saranno anche le Guardie Ambientali. L’opera del Gav, nella zona, è già praticamente quotidiana per l’aspetto ecologico e di salvaguardia del polmone verde. Dunque, niente di nuovo. Sarà un’altra Pasquetta di sacrificio in attesa di tempi migliori.