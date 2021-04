Resta molto alto il numero dei nuovi positivi da Covid in Campania, 2.212, di cui 701 sintomatici, su 21.170 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza relativo e’ del 10,44%, in lieve calo rispetto all’11,16 di ieri. Il bollettino giornaliero dell’Unita’ di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, segnala anche 27 nuove vittime e 1.615 guariti. Si allenta la pressione sugli ospedali: i posti occupati in terapia intensiva sono 127 (-6 rispetto a ieri), quelli i degenza 1.585 (-7).

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 2.212 (*)

di cui

Asintomatici: 1.511 (*)

Sintomatici: 701 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 21.170

Tamponi antigenici del giorno: 3.768

​Deceduti: 27 (**)​

Totale deceduti: 5.851

Guariti: 1.615

Totale guariti: 264.906​

** 27 deceduti nelle ultime 48 ore.​

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656, occupati 127

Posti letto di degenza disponibili: 3.160, occupati 1.585 (*)

* Posti letto Covid e Offerta privata.