Sono 2.057 i positivi del giorno in Campania, di cui 722 sintomatici, il 35% del totale dei nuovi casi. Questi i dati forniti dall’unita’ di crisi regionale. I tamponi molecolari processati sono 18.513, pertanto la percentuale dei positivi sui tamponi e’ all’11%. I deceduti sono 57, 26 nelle ultime 48 ore, mentre i guariti sono 2.979. Dall’inizio dell’emergenza Covid in Campania sono morte 5.475 persone, mentre 244.359 sono guarite. Calano ancora i ricoveri. In terapia intensiva ci sono 155 pazienti, cinque meno di ieri, su 656 posti letto disponibili. Sono invece 1.558, otto meno di ieri, i posti letto di degenza occupati su 3.160 posti complessivamente disponibili.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 2.057 (*)

di cui

Asintomatici: 1.335 (*)

Sintomatici: 722 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 18.513

Tamponi antigenici del giorno: 4.075

​Deceduti: 57 (**)​

Totale deceduti: 5.475

Guariti: 2.979

Totale guariti: 244.359

** 26 deceduti nelle ultime 48 ore, 31 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656, occupati 115

Posti letto di degenza disponibili: 3.160, occupati 1.558 (*)

* Posti letto Covid e Offerta privata.