Sono 1.654 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 18.035 tamponi molecolari. Dei 1.654 nuovi positivi, 528 sono anche risultati sintomatici o paucisintomatici. Sono 37 i nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania. Di questi, 25 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 12 sono avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania dall’inizio della pandemia è 6.305. I nuovi guariti sono 1.657; il totale dei guariti è 288.080. In Campania sono 136 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva. Sono 1.506 invece i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 1.654 (*)

di cui

Asintomatici: 1.126 (*)

Sintomatici: 528 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 18.035

Tamponi antigenici del giorno: 9.701

​Deceduti: 37 (**)​

Totale deceduti: 6.305

Guariti: 1.657

Totale guariti: 288.080

** 25 deceduti nelle ultime 48 ore, 12 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656, occupati 136

Posti letto di degenza disponibili: 3.160, occupati 1.506 (*)