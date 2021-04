Sono 1.700 i casi di Covid-19 individuati nelle ultime 24 ore in Campania, su 17.541 tamponi molecolari effettuati. L’Unita’ di crisi regionale rende noto che, dei nuovi contagiati, 1.080 sono asintomatici, mentre 620 presentano sintomi. Sono 6.259 i tamponi antigenici effettuati ieri e si sono registrati 18 decessi (16 avvenuti nelle ultime 48 ore e due nei giorni precedenti), per un totale di 5.952 dall’inizio della pandemia. Il numero complessivo dei guariti e’ invece di 272.042, di cui 1.511 nelle ultime 24 ore. Sono 146 i posti letto occupati in terapia intensiva sui 656 disponibili, uno in piu’ rispetto alla precedente rilevazione. Calano invece di tre unita’ i posti occupati in degenza, che sono 1.529 sui 3.160 complessivamente a disposizione.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 1.700 (*)

di cui

Asintomatici: 1.080 (*)

Sintomatici: 620 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 17.541

Tamponi antigenici del giorno: 6.259

​Deceduti: 18 (**)​

Totale deceduti: 5.952

Guariti: 1.511

Totale guariti: 272.042

** 16 deceduti nelle ultime 48 ore, 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656, occupati 146

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*), occupati 1.529

* Posti letto Covid e Offerta privata.