Sono 1.627 i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Campania su 14.571 tamponi molecolari esaminati. Secondo i dati dell’Unita’ di crisi della Regione Campania, l’indice di positivita’ si attesta, dunque, all’11,16%. Sette le persone decedute, delle quali cinque nelle ultime 48 ore, due in precedenza ma registrati ieri. Le persone guarite, invece, sono 1848. In merito alla situazione degli ospedali diminuiscono leggermente i posti letto occupati in terapia intensiva, oggi sono 133 e ieri erano 136, e anche quelli in degenza, oggi 1592 e ieri 1594.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 1.627 (*)

di cui

Asintomatici: 1.073 (*)

Sintomatici: 554 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 14.571

Tamponi antigenici del giorno: 6.882

​Deceduti: 7 (**)​

Totale deceduti: 5.824

Guariti: 1.848

Totale guariti: 263.291

** 5 deceduti nelle ultime 48 ore, 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri.​

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656, occupati 133

Posti letto di degenza disponibili: 3.160, occupati 1.592 (*)

* Posti letto Covid e Offerta privata.