Per quanto riguarda i farmaci da utilizzare nella gestione a domicilio del Covid l’Aifa indica per la terapia sintomatica «Paracetamolo o FANS possono essere utilizzati in caso di febbre o dolori articolari o muscolari (a meno che non esista chiara controindicazione all’uso)». Mentre altri farmaci sintomatici potranno essere utilizzati su giudizio clinico. L’Aifa indica come farmaci «che possono essere utilizzati solo in specifiche condizioni» i Corticosteroidi e le Eparine.