Da questa mattina in Campania sara’ aperta la piattaforma per le adesioni al piano vaccinale della fascia di eta’ 50-59 anni. Le convocazioni, fa sapere l’Unita’ di Crisi della Regione, “si attiveranno nei tempi piu’ rapidi possibile, compatibilmente con l’arrivo dei vaccini”. Anche per l’adesione degli ultracinquantenni il link e’: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino

In Campania sono 1.119.570 i vaccinati con la prima dose. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione Campania. Di questi 425.009 hanno ricevuto con la seconda dose. Il totale delle somministrazioni ammonta a 1.544.579. I dati sono aggiornati alle 12 di oggi. Gli operatori sanitari vaccinati sono al 99,23% (183.575); personale non sanitario è al 98,27% (35.439); gli over 80 al 100% (353.435); gli over 80 non deambulanti al 55,10% (38.598); gli ospiti delle Rsa al 96,15% (15.233); i fragili sono al 70,05% (296.527); personale scuola e università all’84,54% (150.801); le forze dell’ordine invece all’83,25% (31.212). La categoria anni 70-79 è al 69,67% (223.199); conviventi-caregiver al 33,02% (38.811); il personale esterno alle strutture sanitarie sono al 98,48% (111.742).