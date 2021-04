Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 22 aprile, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Acerra Napoli 19 197 Afragola Napoli 27 189 Agerola Napoli 3 8 Agropoli Salerno 3 70 Aiello del Sabato Avellino 2 22 Airola Benevento 15 70 Alife Caserta 1 27 Altavilla Silentina Salerno 2 20 Amorosi Benevento 1 10 Anacapri Napoli 1 13 Angri Salerno 4 69 Apice Benevento 2 16 Arzano Napoli 8 114 Atripalda Avellino 1 45 Avellino Avellino 14 235 Aversa Caserta 10 127 Bacoli Napoli 4 58 Barano d’Ischia Napoli 1 10 Baronissi Salerno 3 62 Baselice Benevento 4 40 Battipaglia Salerno 20 213 Bellizzi Salerno 16 77 Bellona Caserta 4 37 Benevento Benevento 20 294 Boscoreale Napoli 5 89 Bracigliano Salerno 7 18 Brusciano Napoli 4 40 Buccino Salerno 1 7 Buonalbergo Benevento 3 9 Caiazzo Caserta 1 28 Caivano Napoli 10 153 Calabritto Avellino 3 15 Calitri Avellino 1 2 Calvizzano Napoli 7 49 Campagna Salerno 5 103 Campoli del Monte Taburno Benevento 2 20 Camposano Napoli 4 15 Cancello ed Arnone Caserta 3 17 Capaccio Paestum Salerno 8 132 Capodrise Caserta 5 49 Capriati a Volturno Caserta 1 3 Capriglia Irpina Avellino 3 15 Capua Caserta 8 108 Cardito Napoli 13 60 Carinola Caserta 2 29 Casal di Principe Caserta 13 56 Casalnuovo di Napoli Napoli 17 157 Casamarciano Napoli 2 10 Casamicciola Terme Napoli 1 15 Casandrino Napoli 6 37 Casapesenna Caserta 1 14 Casapulla Caserta 1 29 Casavatore Napoli 3 33 Caserta Caserta 4 258 Casoria Napoli 36 280 Castel San Giorgio Salerno 5 56 Castel Volturno Caserta 9 74 Castellammare di Stabia Napoli 11 161 Castello di Cisterna Napoli 3 26 Castelpagano Benevento 1 23 Castelvenere Benevento 1 7 Castiglione del Genovesi Salerno 2 6 Cava de’ Tirreni Salerno 5 129 Ceppaloni Benevento 3 17 Cercola Napoli 9 62 Cervino Caserta 1 18 Cesa Caserta 5 30 Cesinali Avellino 3 27 Cicciano Napoli 3 64 Cicerale Salerno 2 26 Cimitile Napoli 7 32 Colliano Salerno 1 13 Comiziano Napoli 1 5 Controne Salerno 1 25 Contursi Terme Salerno 4 42 Corbara Salerno 1 13 Crispano Napoli 5 29 Curti Caserta 2 27 Domicella Avellino 2 5 Dragoni Caserta 1 3 Eboli Salerno 14 137 Ercolano Napoli 20 111 Faicchio Benevento 6 10 Fisciano Salerno 1 29 Flumeri Avellino 2 6 Foglianise Benevento 1 15 Foiano di Val Fortore Benevento 1 16 Forchia Benevento 1 6 Forino Avellino 5 32 Forio Napoli 1 37 Formicola Caserta 1 6 Frasso Telesino Benevento 1 6 Frattamaggiore Napoli 9 120 Frattaminore Napoli 6 60 Giffoni Sei Casali Salerno 2 16 Giffoni Valle Piana Salerno 7 48 Ginestra degli Schiavoni Benevento 3 10 Gioi Salerno 1 5 Giugliano in Campania Napoli 60 526 Giungano Salerno 8 27 Gragnano Napoli 2 41 Grazzanise Caserta 3 22 Gricignano di Aversa Caserta 2 35 Grumo Nevano Napoli 7 62 Guardia Sanframondi Benevento 1 21 Ischia Napoli 5 61 Laviano Salerno 1 4 Lusciano Caserta 12 60 Lustra Salerno 1 2 Macerata Campania Caserta 3 36 Maddaloni Caserta 12 154 Manocalzati Avellino 1 15 Marano di Napoli Napoli 26 244 Marcianise Caserta 7 178 Mariglianella Napoli 5 27 Marigliano Napoli 13 100 Massa di Somma Napoli 6 15 Massa Lubrense Napoli 1 30 Melito di Napoli Napoli 28 184 Melizzano Benevento 2 4 Mercato San Severino Salerno 5 86 Mercogliano Avellino 3 28 Meta Napoli 5 26 Mirabella Eclano Avellino 2 4 Moiano Benevento 1 15 Molinara Benevento 9 24 Mondragone Caserta 18 92 Montecorvino Pugliano Salerno 1 46 Monteforte Irpino Avellino 2 39 Montefredane Avellino 2 8 Montemiletto Avellino 1 17 Montesano sulla Marcellana Salerno 7 42 Montesarchio Benevento 14 64 Montoro Avellino 4 77 Morcone Benevento 2 19 Mugnano del Cardinale Avellino 1 8 Mugnano di Napoli Napoli 28 155 Napoli Napoli 378 3499 Nocera Inferiore Salerno 13 199 Nocera Superiore Salerno 18 100 Nola Napoli 10 118 Olevano sul Tusciano Salerno 2 37 Orta di Atella Caserta 10 81 Ottaviano Napoli 6 79 Paduli Benevento 2 18 Pagani Salerno 8 124 Palma Campania Napoli 2 45 Palomonte Salerno 14 37 Parete Caserta 1 43 Pastorano Caserta 6 14 Pellezzano Salerno 2 47 Pesco Sannita Benevento 2 7 Petina Salerno 2 4 Piano di Sorrento Napoli 3 45 Piedimonte Matese Caserta 1 9 Pietrelcina Benevento 1 20 Poggiomarino Napoli 2 76 Polla Salerno 4 20 Pollena Trocchia Napoli 2 47 Pomigliano d’Arco Napoli 22 195 Pompei Napoli 5 52 Ponte Benevento 1 8 Pontecagnano Faiano Salerno 10 77 Portici Napoli 8 173 Pozzuoli Napoli 18 257 Pratella Caserta 3 6 Presenzano Caserta 2 6 Procida Napoli 1 25 Puglianello Benevento 1 8 Qualiano Napoli 29 158 Quarto Napoli 14 137 Recale Caserta 2 20 Reino Benevento 1 18 Roccadaspide Salerno 4 43 Roccagloriosa Salerno 1 6 Roccarainola Napoli 2 21 Rotondi Avellino 3 7 Sala Consilina Salerno 9 30 Salerno Salerno 26 428 San Bartolomeo in Galdo Benevento 3 21 San Cipriano d’Aversa Caserta 4 30 San Felice a Cancello Caserta 10 69 San Gennaro Vesuviano Napoli 1 43 San Giorgio a Cremano Napoli 16 128 San Giorgio del Sannio Benevento 3 51 San Giorgio La Molara Benevento 7 12 San Giovanni a Piro Salerno 1 8 San Giuseppe Vesuviano Napoli 2 87 San Gregorio Magno Salerno 5 19 San Leucio del Sannio Benevento 5 29 San Lorenzello Benevento 1 9 San Lorenzo Maggiore Benevento 1 8 San Marco dei Cavoti Benevento 11 65 San Marzano sul Sarno Salerno 1 36 San Nicola la Strada Caserta 5 62 San Paolo Bel Sito Napoli 2 5 San Prisco Caserta 2 45 San Salvatore Telesino Benevento 3 19 San Sebastiano al Vesuvio Napoli 4 47 San Tammaro Caserta 5 28 San Valentino Torio Salerno 10 75 San Vitaliano Napoli 1 21 Sant’Agata De’ Goti Benevento 1 50 Sant’Agnello Napoli 1 14 Sant’Anastasia Napoli 18 143 Sant’Angelo a Cupolo Benevento 3 24 Sant’Antimo Napoli 21 111 Sant’Antonio Abate Napoli 14 93 Sant’Arpino Caserta 4 31 Sant’Egidio del Monte Albino Salerno 1 35 Santa Maria a Vico Caserta 9 68 Santa Maria Capua Vetere Caserta 11 147 Santa Maria la Carità Napoli 9 55 Sapri Salerno 4 12 Sarno Salerno 5 135 Sassano Salerno 4 30 Sassinoro Benevento 1 1 Saviano Napoli 12 59 Scafati Salerno 5 139 Senerchia Avellino 1 97 Serino Avellino 5 34 Sessa Aurunca Caserta 1 27 Sirignano Avellino 1 3 Solofra Avellino 7 35 Solopaca Benevento 1 12 Somma Vesuviana Napoli 13 110 Sparanise Caserta 4 37 Striano Napoli 1 33 Succivo Caserta 4 18 Teano Caserta 1 19 Teggiano Salerno 3 12 Terzigno Napoli 6 66 Teverola Caserta 3 32 Tocco Caudio Benevento 7 68 Torchiara Salerno 2 9 Torre Annunziata Napoli 9 128 Torre del Greco Napoli 16 177 Torrecuso Benevento 1 13 Trecase Napoli 1 21 Trentola Ducenta Caserta 9 62 Tufino Napoli 2 12 Valle di Maddaloni Caserta 1 14 Vallo della Lucania Salerno 1 23 Valva Salerno 5 26 Vico Equense Napoli 1 60 Vietri sul Mare Salerno 4 19 Villa di Briano Caserta 3 14 Villa Literno Caserta 3 21 Villaricca Napoli 26 136 Visciano Napoli 19 48 Vitulano Benevento 2 22 Vitulazio Caserta 6 31 Volla Napoli 13 126