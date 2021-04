“Domani, per grazia di Dio, lascio il Cotugno per iniziare la riabilitazione a Telese”. Lo ha scritto direttamente il vescovo emerito di Nola, Beniamino Depalma, ricoverato da ormai due mesi per complicazioni da Coronavirus. Ad un certo punto le sue condizioni erano definite piuttosto serie e vista anche l’età avanzata la comunità ha temuto. Poco a poco ikl quadro clinico è migliorato ed il vescovo adesso è negativo e con limitate problematiche.

Depalma ha anche scritto: “Le giuste restrizioni governative proibiscono tutte le visite all’interno della struttura sanitaria. Approfitterò di questo tempo di grazia e sofferenza, facendo il mese Ignazio personalizzato. Mia guida sarà la Parola e l’esperienza vissuta. Pregate per la mia guarigione del corpo e del cuore! Grazie affettuoso a tutti per il dono che siete per me”.