I Falchi della Squadra Mobile della Questura di Napoli hanno controllato in via Vittorio Emanuele III ad Arzano un’auto con un uomo e una donna, padre e figlia. Qui hanno trovato il conducente in possesso di 360 euro. Mentre, dietro il sedile del passeggero, hanno rinvenuto 39 panetti di hashish del peso di circa 4 chili. Inoltre, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dei due dove hanno rinvenuto altre sostanze all’interno di un armadio. In particolare una busta con 50 grammi circa di marijuana, una bustina contenente 3,5 grammi circa di cocaina. E ancora 6 panetti del peso di circa 600 grammi di hashish, e anche un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

E ancora nel vano sottosella del motoveicolo di proprieta’ dell’uomo, hanno trovato 100 stecche di hascish ed altre 2 bustine della stessa sostanza. Tutto per un totale di 284 grammi. Padre e figlia di 48 e 21 anni, napoletani, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.