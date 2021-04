Altre due vittime del Coronavirus con meno di 70 anni in Irpinia. Quattro i decessi in poche ore in provincia di Avellino. Nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera Moscati, hanno perso la vita una paziente di 67 anni di Avella. Era ricoverata dal 29 marzo e un 66enne di Aiello del Sabato, giunto in ospedale lo scorso 9 aprile.

Al Frangipane di Ariano Irpino sono morti una 91enne di Gesualdo, ricoverata in Terapia Intensiva, e un 85enne di Ariano Irpino, ricoverato in Area Covid.