“La morte del nostro concittadino Andrea è un forte dolore che colpisce tutta la comunità. Nonostante i dati dei contagi ci vedano tra i comuni meno colpiti della provincia di Napoli, non dobbiamo e non possiamo abbassare la guardia. L’unica arma di cui disponiamo è la responsabilità di ognuno”. Ad annunciare il decesso per Covid in città è il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma.

Il primo cittadino aggiunge: “Le mie condoglianze a tutta la famiglia e ai cari di Andrea. Che la terra gli sia lieve”. Palma Campania è al momento tra le città nolane e vesuviane meno colpite dal Covid. Stamattina sono ripartite anche le scuole fino alla prima media, mentre l’indice di contagio è minore rispetto a quello mediano nella regione.