“Mi hanno comunicato, purtroppo, un ulteriore decesso per covid di un nostro concittadino.

Mi unisco al dolore della famiglia. Chiedo a tutti di continuare a prestare rigorosa attenzione alle regole anti-contagio, per amore di chi è con noi, per rispetto di chi ci ha lasciati”. Ad annunciarlo il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano. In città si allunga quindi la scia di dolore provocata dalla pandemia e che in tutto il Vesuviano non si arresta.

Una nuova vittima, infatti, c’è anche a Terzigno così come annunciato dal sindaco, Francesco Ranieri. “Terzigno piange un’altra vittima del Covid. Ci lascia il signor Francesco Fabbrocini da qualche giorno ricoverato al nosocomio di Nola. 30 decessi da inizio pandemia. Ci stringiamo al dolore della famiglia”.