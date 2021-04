“Titolare della “Macelleria Giuseppe Coppola” sita in via Casa Aniello, ha sempre accolto ogni suo cliente con il sorriso, scambiando con ognuno di essi piacevoli chiacchierate durante l’attesa e soddisfacendo ogni loro desiderio d’acquisto. Per molti era un leale confidente ed un forte motivatore. Nonostante sia passato più di un anno dal momento in cui abbiamo dovuto mettere in discussione la nostra vita per superare quest’emergenza, apprendere notizie che trascinano sofferenza ci addolora ogni volta come se fosse la prima. Soprattutto, se parliamo di un uomo che ha vissuto la sua vita fra la gente e che in un’improvvisa solitudine si è sentito lentamente portar via da un virus dal quale nonostante fosse guarito, ha lasciato nel suo petto pesi come macerie”.

E ancora: “Oggi abbiamo perso un pezzo di storia, uno dei simboli più vividi del nostro territorio, per il bene di cui era circondato e per la stima ed il rispetto di cui godeva da tutti coloro che lo hanno conosciuto. Giuseppe si è arreso a quello che la sua famiglia ricorda come “il suo giorno preferito”, alla mattinata di sole primaverile che più attendeva per tutto l’anno. Desideriamo ricordarlo in un quadro sereno, con il suo caratteristico sorriso stampato sul volto, intento nell’organizzazione della sua pasquetta di condivisione. L’Amministrazione Comunale esprime così il più sentito cordoglio alla famiglia colpita dal triste lutto”.