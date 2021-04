“Mentre le campane si scioglievano per annunciare al mondo la Resurrezione di Cristo e la sua vittoria sulla morte, due donne, due mamme nel silenzio della notte venivano strappate all’affetto dei loro cari. Della giovane mamma mi hanno scritto “ci ha lasciato una nostra amica, una mamma buona, grande lavoratrice, sempre sorridente, generosa e disponibile con tutti, era ancora giovane per andare via. 48 anni non ancora compiuti! Maledetto virus!!”. Ad annunciarlo Andrea Buonocore, sindaco di Vico Equense.

“Non occorre aggiungere altro, è stato già detto tutto. Dell’altra ne ricordo la disponibilità e la pazienza, il silenzio e l’umile servizio, si ricongiunge al figlio per stare eternamente insieme. Siamo attoniti ed increduli e ci stringiamo, con la preghiera ed il silenzio, alle famiglie in questo momento di grande sofferenza”.