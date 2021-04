Si allunga la scia di morte nei Paesi Vesuviani a causa del Coronavirus. A Ottaviano il sindaco Luca Capasso ha annunciato un altro decesso: “Voglio esprimere il mio cordoglio personale e quello della comunità ottavianese per la perdita di Michele Carillo, nostro concittadino. Siamo vicini alla famiglia e in particolare ai suoi figli Ciro e Piero: è un momento terribile per tutti, restiamo sempre uniti e solidali”.

A Terzigno

Anche a Terzigno è il sindaco Francesco Ranieri ad annunciare una vittima: “Purtroppo il Covid ha portato via anche il sig. Palma Raffaele. Era ricoverato da circa 20 giorni al nosocomio di Boscotrecase. Con lui salgono a 26 i decessi causati dal virus. Ci stringiamo al dolore della famiglia”.