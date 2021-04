L’Arma dei Carabinieri esprime le condoglianze per la morte del luogotenente carica speciale Franco Gagliardo. Il comandante della stazione carabinieri forestale di San Marco dei Cavoti, nel Sannio, è infatti vittima del coronavirus. Gagliardo era ricoverato presso l’ospedale di Benevento dal 30 marzo scorso. Carabiniere forestale, ha iniziato il suo servizio nel 1984 dopo aver prestato servizio in vari reparti, distaccamenti e stazioni della forestale in Liguria e in Campania.

Nel 2003 è approdato alla stazione forestale di San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento. Qui quale comandante, si è distinto per l’impegno, l’abnegazione quotidiana. Oltre che per la disponibilità a svolgere silenziosamente e proficuamente il proprio incarico. Avrebbe compiuto 60 anni a novembre.