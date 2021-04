“Anche ieri sera, grazie ai nostri vigili, abbiamo dato un determinante contributo al rispetto dell’ordinanza con controlli territoriali nell’osservanza delle disposizioni anti Covid. Ad annunciarlo il sindaco di San Gennaro Vesuviano, Antonio Russo, che aggiunge: “Con profonda costernazione registriamo in questa settimana altri 2 decessi covid positivi.

Ad oggi sono 68 i casi di positività accertati, un dato importante che sicuramente premia tutti i sacrifici fatti dalla nostra comunità, ed in calo, che però non deve distrarci dalle regole fondamentali per il contenimento del contagio”.