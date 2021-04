Il virus continua a mietere vittime in provincia di Avellino. Quattro in poche ore. Sono deceduti nelle aree Covid dell’azienda ospedaliera Moscati, tre pazienti. Un 78enne di Montoro, ricoverato dal 31 marzo nella terapia subintensiva del Covid Hospital; un 78enne di Lioni, ricoverato dal 23 marzo e in terapia intensiva dal 9 aprile; un paziente di 63 anni di Serino, ricoverato dal 30 marzo e in terapia intensiva dal 7 aprile.

Il paziente napoletano

Al presidio ospedaliera Frangipane di Ariano Irpino è invece spirato un 64enne di Napoli, ricoverato in Terapia Intensiva. L’uomo era arrivato in Irpinia nel periodo in cui non c’erano quasi più posti letto negli ospedali di Napoli e provincia.