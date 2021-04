I controlli delle forze dell’ordine e delle polizie locali, disposti dalla Prefettura di Napoli hanno portato nel comune di Ercolano alla chiusura per 5 giorni di un bar in via Panoramica. A seguito di un controllo dei carabinieri che hanno trovato al suo interno clienti intenti a consumare seduti ai tavoli, tutti multati. A Torre del Greco durante i controlli interforze svoltisi al comando degli agenti del commissariato locale, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza e personale della Polizia locale nel centro cittadino torrese, hanno identificato 213 persone. Di cui 3 sanzionate per inottemperanza alle misure anti covid-19 poiché fuori dal proprio comune di residenza senza valida motivazione. Sanzionati i titolari di due bar e 6 avventori sorpresi a consumare bevande all’interno. Con la conseguente chiusura dei locali disposta per 5 giorni.

A Boscoreale e nei comuni limitrofi, i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno controllato 126 persone. Di cui 34 con precedenti e 61 veicoli, con 11 sanzioni al C.d.S. Dodici persone sanzionate per violazioni delle norme anticontagio, per spostamenti immotivati tra comuni. Oltre che mancato uso dei dispositivi di protezione individuale.