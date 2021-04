Focolaio al Santuario di Casapesenna: contagiati preti e suore. Ieri il parroco don Vittorio Cumerlato ha comunicato sulla pagina social della parrocchia, la decisione di chiudere la chiesa fino a venerdì. A dare la notizia è Ireports.it. Che il Covid fosse entrato nelle stanze della Piccola Casetta di Nazareth si era ipotizzato già nei giorni scorsi, con il sopraggiungere dei primi sintomi per alcuni religiosi della comunità. Sabato notte a seguito del malore per uno dei sacerdoti del Santuario ‘Mia Madonna e Mia Salvezza’, i sanitari sono arrivati sul luogo, allertati dalle suore e hanno trovato il prelato a terra.

Sebbene le chiese siano distanti e differenti, il Tempio si trova lungo viale Europa mentre la parrocchia, in piazza Agostino Petrillo, la chiusura del luogo di preghiera si è reso necessario perché preti e suore frequentano entrambe e dunque il rischio di contagio potrebbe essere molto alto. Intanto i casi, e non solo a Casapesenna, continuano ad aumentare così come pure il ricorso alle cure ospedaliere.