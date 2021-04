Non torneranno sui banchi lunedi’ gli studenti di Ottaviano. Lo ha annunciato il sindaco , Luca Capasso. in considerazione del numero ancora elevato di positivi al Covid-19 nel Comune vesuviano. “I casi positivi – afferma il sindaco – purtroppo sono ancora maggiore rispetto alla media regionale”. L’ ordinanza del sindaco Capasso, con data di oggi, prevede che la didattica in presenza, a partire da lunedì, prosegua “unicamente per le scuole per l’ infanzia, frequentate da bambini fino a 6 anni, mentre “tutte le altre scuole , di ogni ordine e grado restano in dad”.

Decisione unica al momento in tutta l’area vesuviana, quella di Ottaviano. Da lunedì infatti riapriranno le scuole anche le città limitrofe che avevano rimandato finora il ritorno tra i banchi. Una su tutte San Giuseppe Vesuviano, ma con i contagi di Ottaviano il sindaco ha deciso diversamente per evitare un’ulteriore crescita dei casi in città-