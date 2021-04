Altre due classi in isolamento fiduciario a Torre del Greco a causa di altrettanti casi accertati di tampone positivo al Covid. Si tratta di due terze della scuola primaria appartenenti all’istituto comprensivo Giampietro-Romano. I casi accertati riguardano uno un’insegnante, la cui ultima presenza a scuola e’ avvenuta lo scorso 7 aprile. L’altro una alunna, presente per l’ultima volta il 9 aprile scorso.

In entrambi i casi la dirigente scolastica ha disposto l’isolamento domiciliare per tutti gli alunni e le insegnanti a contattato con i due soggetti positivi. In precedenza altre tre classi di due istituti comprensivi erano poste in didattica a distanza dopo l’accertamento di altri due casi di contagio.