Sangue sulle strade della provincia di Avellino. Un uomo di 59 anni di Vallata ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel territorio del suo comune. Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Bisaccia è intervenuta in via Vallocastello sulla ex SS91, dove un’autovettura è sbandata finendo la sua corsa contro il guard rail.

Purtroppo per il conducente non vi è stato nulla da fare. Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire la dinamica del drammatico sinistro. Niente da fare dunque per i soccorsi per quanto riguarda il malcapitato conducente.