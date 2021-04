A causa della morte di un passeggero, colpito da malore mentre era su un treno della Circumvesuviana, convoglio fermato poi alla stazione di Villa delle Ginestre a Torre del Greco. Tutte le corse da Napoli per Poggiomarino sono limitate a Torre del Greco e tutte quelle in partenza da Poggiomarino verso Napoli sono limitate a Torre Annunziata. ”Le corse da Napoli per Sorrento e da Sorrento per Napoli – fanno sapere dall’Ente autonomo Volturno – viaggeranno regolarmente con l’attivazione del binario unico tra Torre del Greco e Torre Annunziata. Potrebbero tuttavia verificarsi soppressioni sulla linea Sorrento”.

Istituito un servizio supplementare di pullman tra le stazioni di Tore del Greco e Torre Annunziata. Già da stamane l’Eav aveva annunciato il malore, e solo adesso ha confermato il decesso. Ma era chiaro che si trattasse di qualcosa di molto grave, visto che il treno era fermo da troppo tempo. Purtroppo una tragedia in questo periodo tremendo.