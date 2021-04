Dramma in strada in Valle Caudina. Su segnalazione al 112, i Carabinieri della Compagnia di Avellino sono intervenuti a Roccabascerana in via Arnaldo da Brescia. Qui riverso a terra trovato cadavere un 64enne del luogo. Accertata la causa naturale del decesso, dopo l’intervento sul posto del medico legale, su disposizione dell’autorità giudiziaria la salma è affidata ai familiari per potere celebrare le esequie.

Choc e dolore nel paese della provincia di Avellino per quanto accaduto, che ha destato sconcerto. Una zona, quella Irpina, negli ultimi giorni funestata da numerosi lutti. In questo caso è un malore la causa del decesso dell’uomo.