ai vertici dell’ASL NA 3 Sud, in via ufficiale, già dal 26 marzo scorso.

Lunga lettere del sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catopano, che replica all’opposizione in merito alla accuse sulla location del centro vaccina che sarebbe ingabile_ Nella giornata di ieri, la Giunta municipale ha dato il via libera all’allestimento del centro vaccinazioni nel plesso scolastico capoluogo di via Cesare Battisti, firmando la delibera n. 116, datata 29 aprile 2021. Tale richiesta era stata avanzata dalla nostra amministrazione

Eppure, mentre in tutte le città d’Italia, maggioranza ed opposizione, uniscono le proprie forze, unitamente a tutti i distretti sanitari, al fine di poter allestire, nel più breve tempo possibile, il maggior numero di Centri di vaccinazione per somministrare a tutta la popolazione il vaccino, per evitare la diffusione e le conseguenze tristi e tremende che stiamo soffrendo a causa della diffusione del virus covid19, nella nostra città, invece, due consiglieri comunali di opposizione – Antonio Agostino Ambrosio e Luigi Moccia – nella giornata di ieri, 29 aprile 2021, protocollavano una nota con cui dichiaravano che il plesso capoluogo non sarebbe stato idoneo ad essere individuato come struttura ospitante il centro vaccinazioni, precisamente pochi minuti prima che la giunta municipale si apprestasse a dare il via libera all’allestimento del centro vaccinazioni, firmando la suindicata delibera n. 116.

I predetti consiglieri chiedevano, di fatto, ai responsabili dell’Asl Napoli 3 Sud di non autorizzare il centro vaccinazioni presso tale struttura (Capoluogo) in quanto “priva di requisiti di legge e foriera di oggettivo pericolo per la pubblica incolumità”.