“La nostra missiva del 26 marzo e la successiva lettera aperta al Presidente De Luca hanno raccolto, finalmente, i giusti frutti per i cittadini di San Giuseppe Vesuviano”. Lo ha riferito il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, in merito al centro vaccinale in città. “A seguito delle nostre reiterate e caparbie richieste, nonché del successivo incontro in Regione Campania, l’Asl Napoli 3 ha disposto un sopralluogo immediato delle strutture candidate ad ospitare il centro vaccinale. Il sopralluogo è già avvenuto giovedì 22 aprile dai tecnici e dai dirigenti Asl, insieme agli assessori Marica Miranda ed Enrico Ghirelli. Fra poche ore comunicheremo, dunque, l’ufficialità dell’attivazione del centro vaccinale di San Giuseppe Vesuviano”.

Il primo cittadino continua. “Ci riserviamo, sin da ora, di ringraziare il presidente De Luca, la consigliera Paola Raia ed i vertici dell’Asl Napoli 3 per avere ascoltato le nostre veementi richieste. Le abbiamo formulate per la tutela della salute dei cittadini di San Giuseppe Vesuviano. E per accelerare le somministrazioni e per ridurre i disagi derivanti dagli spostamenti sin qui necessari”. Dunque anche San Giuseppe Vesuviano potrebbe inaugurare a breve il centro per i vaccini antiCovid.