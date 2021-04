Funzionari dell’Agenzia delle Dogana e dei Monopoli di Napoli 1 hanno fermato un tentativo di esportazione in Tunisia di prodotti dual use. Pur essendo principalmente utilizzati per scopi civili, possono essere adoperati nella fabbricazione e nello sviluppo di diverse tipologie di armamenti. Il carico bloccato a Napoli era costituito da fluoruro di idrogeno (acido fluoridrico). Merce quindi risultata sprovvista della prescritta licenza rilasciata dall’Uama

Le analisi condotte dal Laboratorio Chimico di Milano hanno confermato la natura del prodotto e la relativa composizione chimica, con concentrazione al 45,30%. La merce, 14.700 chili, è sotto sequestro e il legale rappresentante della societa’ esportatrice con sede in Campania è denunciato.