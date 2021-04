Sono 1.750 i nuovi casi di Covid in Campania. I pazienti sintomatici sono 550. Processati nelle ultime 24 ore 15.885 tamponi. Il rapporto tra positivi e tamponi si attesta oggi all’11%. Questi i dati contenuti nel bollettino diffuso quotidianamente dall’unita’ di crisi regionale. Sono 52 le persone decedute (32 nelle ultime 48 ore), pertanto il totale dei morti in Campania da inizio emergenza raggiunge quota 6.039. I guariti sono 2.112 oggi e 275.673 dall’inizio della pandemia. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 153, tre piu’ di ieri, su 656 disponibili, mentre ci sono 1.524 pazienti, 12 meno di ieri, ricoverati in degenza su 3.160 posti letto complessivamente disponibili in Campania.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 1.750 (*)

di cui

Asintomatici: 1.200 (*)

Sintomatici: 550 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 15.885

Tamponi antigenici del giorno: 8.856

​Deceduti: 52 (**)​

Totale deceduti: 6.039

Guariti: 2.112

Totale guariti: 275.673

** 32 deceduti nelle ultime 48 ore, 20 deceduti in precedenza ma registrati ieri.