I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno sanzionato la titolare di un bar in Via Panoramica. Al suo interno, nella notte, sono sorpresi 7 clienti. Alcuni erano seduti anche a tavolo e sorseggiavano il caffè. L’attività è chiusa per 5 giorni e tutti i presenti hanno ricevuto la multa. I controlli nell’ambito di un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Napoli.

Una festa all’interno di un b&b è stata interrotta dall’arrivo dei Carabinieri a Napoli. Intorno alle ore 23 di ieri sera alcuni residenti hanno segnalato al 112 rumori provenienti da un palazzo sul corso Garibaldi. Quando i Carabinieri della compagnia Stella hanno raggiunto il luogo indicato, hanno sorpreso 17 ragazzi di età compresa tra i 18 e i 20 anni. Stavano festeggiando un compleanno con tanto di buffet, tutti assembrati in pochissimo spazio e senza mascherina: 5 di loro si trovavano fuori dal comune di residenza. Sono stati tutti multati e immediatamente allontanati.