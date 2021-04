I contagi erano in forte risalita da qualche a Saviano. Il sindaco Vincenzo Simonelli ha disposto la chiusura di tutte le scuole del territorio già da oggi. Lo stop durerà fino al 15 maggio salvo proroghe legate all’andamento epidemiologico. La sospensione delle attività didattiche in presenza riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado (sia pubbliche che private) presenti sul territorio comunale.

Per lo stesso periodo è attivata la didattica a distanza, nei modi e nei termini disciplinati dalla normativa vigente, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto.