Gli agenti della Polizia Municipale di Scafati hanno fermato un furgone recante targhe bulgare proveniente dalla Grecia. Trasportava bombole di gas refrigeranti, senza la necessaria autorizzazione. Lo stop allo svincolo cittadino della Statale 268 dei Paesi Vesuviani. Il conducente del veicolo ha esibito agli agenti documenti non conformi, tali da rendere impossibile la ricostruzione del tragitto effettuato dalla Grecia passando per la Bulgaria fino a Scafati.

Nei suoi confronti elevata una multa di 4130 euro che il trasgressore ha dovuto immediatamente pagare per evitare il sequestro del veicolo e della merce. Il veicolo è stato, invece, sottoposto anche a fermo amministrativo in Italia per una durata di tre mesi.