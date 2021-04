Cinquanta ospiti in una struttura ricettiva su sessantatrè sanzionati per inottemperanza alle misure anti covid. Accade a Portici nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio. Nel fine settimana in campo agenti del Commissariato della Polizia di Stato Portici-Ercolano e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Tutto con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania. Da quanto si apprende, nell’albergo al centro, i cinquanta ospiti sono sanzionati poiche’ trovati fuori dal proprio comune di residenza. Ospiti con residenza a Napoli o nei comuni limitrofi che, sebbene non assembrati, non avevano validi motivi per essere li’.

E sempre nell’ambito dell’attivita’ nel comune vesuviano, identificate novantuno persone di cui una sanzionata per inottemperanza alle misure anti Covid. Poiche’ trovata fuori dal proprio domicilio oltre l’orario consentito e controllati infine quarantotto veicoli.