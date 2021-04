Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Afragola, nel transitare sulla strada Sannitica, hanno notato una persona. Era all’esterno di un tabacchi, chiedeva aiuto indicando quattro uomini a bordo di due scooter. Questi alla vista dei poliziotti, si sono infatti dati alla fuga in direzioni differenti. Gli operanti hanno inseguito uno dei motoveicoli che in vicolo Salvator Rosa ha invertito il senso di marcia impattando contro l’autovettura di servizio; il conducente ed il passeggero hanno proseguito la fuga a piedi e, mentre il primo è riuscito a far perdere le proprie tracce.

La fuga

Il passeggero si è rifugiato in un garage in via Antonio Mancini dove l’hanno bloccato e trovato in possesso di una pistola Beretta cal. 7,65 con matricola abrasa. Arma completa di caricatore e cartucce con la quale, poco prima, aveva rapinato l’esercizio commerciale. Luigi De Gais, 33enne napoletano con precedenti di polizia, è in arresto per rapina aggravata, porto d’arma clandestina, ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché denunciato per danneggiamento aggravato dei beni della Pubblica Amministrazione; infine lo scooter, rubato domenica scorsa, è stato sottoposto a sequestro.