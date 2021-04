Un bimbo di quattro anni investito nel pomeriggio da uno scooter. Il piccolo stava passeggiando con la mamma in una strada del rione Pignasecca, quando lo hanno preso in pieno. Subito soccorso dallo stesso conducente e trasportato al vicino ospedale dei Pellegrini, da qui il trasferimento al più attrezzato ospedale pediatrico Santobono di Napoli per le cure del caso.

Secondo quanto riporta l’edizione online de Il Mattino, il bambino ha riportato diverse contusioni ed un trauma cranico. Ma la prognosi non è riservata. Sul fatto indagano i carabinieri che sono giunti sul posto dell’incidente.