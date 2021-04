Un’automobile si è ribaltata ieri pomeriggio, intorno alle 14, in via Orazio a Posillipo. L’incidente è avvenuto all’altezza della curva prima della discesa di Sant’Antonio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Municipale e i Carabinieri. In tanti, tra i passanti, si sono fermati per guardare cosa fosse successo e le foto sono circolate anche sui social network. Grave l’uomo al volante.

A bordo c’era solo la persona alla guida, un 26enne soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso. Solo oggi, dopo l’osservazione della notte, si conosceranno le sue reali condizioni; i primi soccorritori spiegano che era cosciente e non sembrava in imminente pericolo di vita, ma saranno solo i medici a sciogliere ogni riserva. Tanta paura per un nuovo incidente molto pericoloso su una strada in cui se ne registrano ancora troppi.