Incidente stradale purtroppo mortale ieri sera in via Consolare Campana a Qualiano. Un’automobile si è ribaltata, i tre giovanissimi che erano a bordo sono rimasti feriti. Di questi uno è morto in ospedale ad appena 16 anni (foto TerraNostra). Particolarmente gravi le condizioni del ragazzo. Infatti trasportato d’urgenza in al Cardarelli si è spento poco dopo. Si tratta di Gennaro N. che viaggiava nella vettura guidata da un amico appena maggiorenne.

I due amici di Gennaro, soccorsi dal 118, non destano particolari preoccupazioni. Il traffico si è bloccato a lungo per consentire gli interventi. Coinvolte nell’incidente altre due vetture. Sul posto gli agenti della polizia municipale per i rilievi di rito. Presente anche il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis. Qualiano appena venerdì aveva detto addio ad una 20enne ed una 37enne per due mali incurabili. Adesso un’altra tragedia.