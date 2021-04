Panico a Ponte Persica dove ieri un’auto ha preso fuoco, è esplosa e le fiamme si sono propagate a un’altra automobile parcheggiata nei pressi. Provocando così un gigantesco rogo, con fiamme e fumo che è penetrato nelle case dei palazzi circostanti. Danni anche al palazzo di fronte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con numerosi mezzi per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Ma gli ingorghi provocati delle automobili giunte in zona e che si sono trovati la strada sbarrata erano lunghissimi.

Indagini da parte dei carabinieri sono in corso per comprendere se l’incendio delle auto sia provocato da un evento accidentale, un corto circuito di uno dei due veicoli. O se sia appiccato come “avvertimento”. In tal caso si tratterebbe di un’azione criminale in una zona periferica e confinante delle città di Castellammare di Stabia e Pompei. Area che ricade nel territorio di ingerenza del clan Cesarano sulle diverse attività economiche.