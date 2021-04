Andiamo a capire bene durante i diversi allenamenti, dove ?, come ? e quando viene stimolata ?

Partiamo dal presupposto che l’articolazione dell’arto superiore è la creazione più imponente a mio parare che la natura poteva darci, perche ? basti pensare alle diverse e continue sollecitazioni è le diverse tipologie alla quali viene sottoposto, in diversi fattori anche nei movimenti quotidiani nell’afferrare qualcosa, oppure al lavoro muscolare in adduzione e abduzione sul osso cingolo scapolare, braccio e avambraccio, omero, ulna e radio.

Allenando le braccia, bicipiti, tricipiti cosa viene sollecitato dalla biomeccanica ? *l’articolazione della spalla; (includendo in un allenamento anche i muscoli della spalla e del dorso) quindi basti pensare a quante volte viene messa sottopressione, l’articolazione superiore (spalla).

In specifico andiamo a capire come funziona;

– Anatomia – Biomeccanica

Sopraspinato, sottospinato, sotto scapolare, piccolo rotondo; questi muscoli preziosi per la nostra biomeccanica umana formano la cuffia dei rotatori , elemento indispensabile nei movimenti di abduzione, adduzione, flessione ed estensione.

Quindi basti pensare a che enorme lavoro questi muscoli ci consentono di svolgere e quante volte vengono stimolati, se pensiamo di alzare il braccio il muscolo sovraspinoso va automaticamente in contrazione, in ogni posizione specifica in gradi abbiamo la sollecitazione di un muscolo costituente la spalla.