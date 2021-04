Una madre non può abbandonare una figlia. Questo il pensiero continuo che ha assillato in queste ore la signora Liana: la mamma di Elena Gioia, la 18enne di Avellino che insieme al fidanzato 22 Giovanni Limata ha ucciso il padre Aldo, 53anni, a coltellate. A riportare le parole della donna è Il Corriere del Mezzogiorno. I due fidanzati avevano organizzato una strage, il loro piano prevedeva di ammazzare anche la madre e la sorella. Piano poi saltato per le urla delle donne che hanno costretto gli assassini alla fuga. Ora con Elena e Giovanni in carcere, la signora Liana pensa alla figlia minore ancora sotto choc per quanto successo ma non può dimenticare i guai ai quali è andata incontro Elena. «Devo trovarle subito un legale, devo fare in modo che possa difendersi», sono state le sue parole, riportate dal Corriere della Sera. E nonostante abbia fatto uccidere il padre e «voleva farci uccidere tutti, io non la lascio sola» ha ripetuto.