Ancora una classe in isolamento fiduciario per un contagio da Covid-19 a Torre del Greco (Napoli). Ad essere interessato al caso il plesso Monsignor Michele Sasso, dell’istituto comprensivo De Nicola-Sasso. A renderlo noto è la dirigente scolastica. In una comunicazione fatta pervenire ai genitori e ai docenti interessati, ha fatto sapere come l’accertata positività riguardi un alunno di una quinta della scuola primaria. Per questo motivo la preside ha disposto la quarantena per la classe. Stop fino almeno al prossimo 2 maggio, con contestuale ricorso alla didattica digitale integrata.

I test

Necessario per la riammissione a scuola dei ragazzi l’esito negativo di un tampone naso-faringeo che gli alunni dovranno effettuare al quattordicesimo giorno dall’ultimo contatto con il compagno. Disposta anche la sanificazione di tutti i locali della scuola primaria del plesso Sasso.