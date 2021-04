Servizio interforze di polizia, carabinieri e guardia di finanza a Somma Vesuviana. Con il supporto degli equipaggi del Reparto prevenzione crimine Campania e del Reparto mobile, effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Nel corso dell’operazione identificate 114 persone, di cui 22 con precedenti di polizia. Controllati 75 veicoli e contestate 5 violazioni al codice della strada. Sanzionate infine 3 persone per inottemperanza alle misure anti Covid.

La festa

Festa di Pasquetta in villa, intanto, ieri sera a Bagnoli, quartiere di Napoli. Schiamazzi e musica ad alto volume, in via Vicinale Montespina, hanno fatto scattare i controlli della Polizia. Sono stati gli agenti del commissariato di Bagnoli ad intervenire, a seguito di una segnalazione, in un’abitazione all’interno di un parco condominiale.