Addio a soli 33 anni a Ida Catone. La ragazza si è spenta presso la propria abitazione di via Goffredo Mameli a Vitulazio, nel Casertano. Domani i funerali nella chiesa Santa Maria dell’Agnena di Vitulazio. Il rito funebre sarà celebrato alle 10:30. Secondo quanto si apprende la ragazza aveva scoperto di recente di essere ammalata e non è riuscita a vincere la battaglia per la vita.

Lutto tra gli amici e nella comunità dell’area come riporta Casertace.net. In un post di un’amica è scritto: “Quando vai a lavoro indossi la divisa e il sorriso migliore, entri nelle stanze e cerchi si sdrammatizzare un pochino la sofferenza, ma stamane per tutti noi non è così.!! Vola in alto Ida”.