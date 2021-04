I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, supportati dai militari del 10 Reggimento “Campania” e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno svolto un servizio ad “alto impatto” a Boscoreale e nei comuni limitrofi. Quattro le persone arrestate e una denunciata. Diverse perquisizioni e posti di controllo effettuati all’interno del “Piano Napoli” di Villa Regina. Un 46enne denunciato per contrabbando di sigarette dopo essere trovato in possesso, all’interno della propria abitazione all’isolato 8, di 46 stecche di sigarette di contrabbando. Due persone, sottoposte a perquisizione personale e veicolare nel corso dei controlli stradali, sono invece segnalate al Prefetto quali consumatori di sostanze stupefacenti, essendo state sorprese in possesso di modiche quantità di cocaina ed hashish.

Torre Annunziata e Terzigno

A Torre Annunziata, due 49enni arrestati perchè destinatari di un ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli. Dovendo infatti scontare la condanna rispettivamente a otto e sei anni di reclusione. Tutto per reati inerenti il traffico di sostanze stupefacenti. A Terzigno, un 52enne raggiunto da un ordine di esecuzione, dovendo scontare la pena di due anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e rapina. Un 47enne è invece raggiunto da un ordine di esecuzione per una pena da scontare di otto anni per detenzione e spaccio di stupefacenti. Entrambi sono condotti nel carcere di Poggioreale.

Nel corso del servizio sono undici le perquisizioni complessivamente eseguite in abitazioni ed in autovetture. Centoventisei le persone identificate e sessantuno i veicoli controllati. Nel corso dell’intero servizio elevate undici contravvenzioni al codice della strada, mentre un veicolo è sequestrato ed una patente ritirata. Sempre elevata l’attenzione verso la verifica sul rispetto delle norme anti-contagio. Dodici persone sanzionate per l’inosservanza al divieto di spostamenti tra comuni diversi o privi di dispositivi di protezione individuale.