I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, insieme a quelli del Nucleo Cinofili di Sarno e del Reggimento “Campania”, hanno eseguito un servizio di controllo del territorio ad “Alto Impatto” a Torre Annunziata e nei comuni limitrofi. Eseguiti numerosi controlli nei luoghi di maggiore concentrazione di persone e di maggior transito veicolare.

Poggiomarino

A Poggiomarino, un 42enne denunciato per ricettazione, dopo essere stato sorpreso alla guida di un’autovettura risultata rubata il 18 marzo scorso in un comune del vesuviano. A San Giuseppe Vesuviano, un 55enne ed una 53enne, denunciati per smaltimento illecito e gestione incontrollata di rifiuti speciali. I due in un fondo agricolo di loro proprieta’, avevano accumulato materiale di risulta di lavorazioni edili, in parte gia’ dato alle fiamme.

San Giuseppe Vesuviano

Ancora nello stesso comune, un 35enne e un 49enne incensurati denunciati per furto aggravato di energia elettrica. I militari hanno accertato un allaccio abusivo alla rete pubblica che ha alterato nel tempo la rilevazione dei consumi per complessivi 18mila euro. Durante il servizio controllate 103 persone e 61 veicoli. Nell’ambito delle verifiche circa il rispetto del Codice della Strada sono 13 le contravvenzioni elevate e 2 le autovetture sequestrate.