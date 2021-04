Dolore a Nocera a Inferiore: il Covid-19 si è portato via un altro giovane vita. Non ce l’ha fatta, purtroppo, Alfonso Izzo, tifoso della Nocerina e della Lazio, intubato al Ruggi da circa due settimane. Troppo duro il Covid sul suo fisico provato e nonostante abbia lottato alla fine si è arreso a 39 anni.

Il ragazzo, da tutti conosciuto come “Alfonsino”, non ha vinto la sua battaglia contro il virus. In tanti, saputo l’aggravamento delle sue condizioni, avevano espresso messaggi di incoraggiamento per lui. Tra i messaggi anche quello di Sinisa Mihajlovic di cui il ragazzo era molto tifoso.