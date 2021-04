Un opificio abusivo per la produzione di alcolici scoperto e sequestrato dalla Guardia di finanza. Quattro le persone denunciate a Faicchio, migliaia le bottiglie di alcol denaturato pronte per essere immesse sul mercato fuori da ogni controllo eludendo anche i pagamenti di Iva e tasse. Il blitz è effettuato dal militari della tenenza di Solopaca, coordinati dal comando provinciale di Benevento. Si tratta di un’operazione di polizia giudiziaria, finalizzata al contrasto del traffico illecito di prodotti alcolici. Il sito scoperto era attrezzato per lo stoccaggio, lo sbiancamento e l’imbottigliamento di alcool di contrabbando da destinare al mercato alimentare.

Oltre all’impianto produttivo abusivo trovati e sequestrati 45.085 litri di alcool denaturato, sostanza decolorante, un autocarro e vari attrezzi utilizzati per il confezionamento dei prodotti. A insospettire i finanzieri il carico di pedane su un autocarro di pedane con cubi da mille litri di liquido bianco in un’azienda vitivinicola. Immediati i controlli che hanno consentito di appurare che le operazioni di stoccaggio e caricamento erano effettuate in modo del tutto clandestino.