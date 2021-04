SSCNapoli – Irrompe cosi’, nel pomeriggio, il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sulle voci della presunta partecipazione della società azzurra alla SuperLeague. La notizia circolava da stamane, la quale affermava che un emissario della JP Morgan, la multinazionale americana di servizi finanziari con sede a New York abbia, nella notte, chiamato il Presidente azzurro per invitarlo a fare ingresso nella nuova competizione messa in piedi dai principali club europei di calcio. Tra questi, tre italiane Juve, Milan ed Inter. Il Presidente del Napoli fa sapere pertanto, tramite twitter, che i contatti non ci sono stati.

Di seguito il tweet:

Fonte foto: SSCNapoli